Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Защитник «Ростова» перейдёт в калининградский клуб «Балтика»

Защитник «Ростова» перейдёт в калининградский клуб «Балтика»
Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов перейдет в клуб «Балтика». Об этом сообщили на сайте Legalbet.

По информации источника, 32-летний футболист Евгений Чернов уже прибыл на сборы в Турцию в составе калининградского клуба. Спортсмен проходит обязательное медицинское обследование.

Отметим, что контракт футболиста с ростовским клубом был рассчитан до лета 2026 года. Кроме этого, трансфер спортсмена стоит 500 тысяч евро.

Напомним, что уход Евгения Чернова может быть связан с тем, что он стал получать меньше игровой практики. В этом сезоне защитник принял участие лишь в пяти матчах чемпионата России из 18 возможных.

Евгений Чернов родился и вырос в Томске. Свою спортивную карьеру он начал в местном футбольном клубе. В 2016 году он перешел в «Зенит», а в 2020 году подписал контракт с «Краснодаром». Спустя два года он на правах аренды оказался в «Ростове», где летом 2023 года и заключил новый контракт.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.