Защитник «Ростова» перейдёт в калининградский клуб «Балтика»

Фото: ФК Ростов

Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов перейдет в клуб «Балтика». Об этом сообщили на сайте Legalbet.По информации источника, 32-летний футболист Евгений Чернов уже прибыл на сборы в Турцию в составе калининградского клуба. Спортсмен проходит обязательное медицинское обследование.Отметим, что контракт футболиста с ростовским клубом был рассчитан до лета 2026 года. Кроме этого, трансфер спортсмена стоит 500 тысяч евро.Напомним, что уход Евгения Чернова может быть связан с тем, что он стал получать меньше игровой практики. В этом сезоне защитник принял участие лишь в пяти матчах чемпионата России из 18 возможных.Евгений Чернов родился и вырос в Томске. Свою спортивную карьеру он начал в местном футбольном клубе. В 2016 году он перешел в «Зенит», а в 2020 году подписал контракт с «Краснодаром». Спустя два года он на правах аренды оказался в «Ростове», где летом 2023 года и заключил новый контракт.