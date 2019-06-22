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Защитник «Ростова» Паршивлюк подписал контракт с «Динамо»

Защитник «Ростова» Паршивлюк подписал контракт с «Динамо»
Игрок «Ростова» Сергей Паршивлюк перешёл в московское «Динамо». О подписании контракта 24 июня сообщили на официальном сайте «бело-голубых».

Договор защитника с донским клубом истекает 30 июня. Администрация команды предлагала Паршивлюку остаться, но получать более низкую зарплату. Сергей не согласился, и по истечении контракта «Динамо» получает его бесплатно.

В состав «Ростова» спортсмен пришёл в 2017 году из «Анжи». В прошедшем сезоне он сыграл в 24 матчах РПЛ, из них в 22 — в основном составе команды. Футболист стал автором одного забитого гола и одной результативной передачи.

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