Защитник «Ростова» Паршивлюк подписал контракт с «Динамо»



Игрок «Ростова» Сергей Паршивлюк перешёл в московское «Динамо». О подписании контракта 24 июня сообщили на официальном сайте «бело-голубых».



Договор защитника с донским клубом истекает 30 июня. Администрация команды предлагала Паршивлюку остаться, но получать более низкую зарплату. Сергей не согласился, и по истечении контракта «Динамо» получает его бесплатно.



В состав «Ростова» спортсмен пришёл в 2017 году из «Анжи». В прошедшем сезоне он сыграл в 24 матчах РПЛ, из них в 22 — в основном составе команды. Футболист стал автором одного забитого гола и одной результативной передачи.