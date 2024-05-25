Вратарь «Зенита» считает, что «Ростов» приедет в Петербург за победой

Фото: ФК «Зенит»

Вратарь «Зенита» считает, что «Ростов» приедет не отбывать номер в заключительном туре РПЛ. По мнению Михаила Кержакова, донской клуб будет стремиться победить. Об этом футболист сообщил на «Матч ТВ».По мнению вратаря, игра у «желто-синих» изменилась. Это он связывает также и со сменой вратаря донского клуба.- Сейчас игра у них, по моим наблюдениям, немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу, - рассказал Михаил.Отметим, ФК «Ростов» сыграет с «Зенитом» 25 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Донской клуб находится на седьмой строчке Российской Премьер-Лиги, а «бело-синие» - на второй.Напомним, что донскому клубу пообещали подарить тонну самогона, если он не проиграет «Зениту». Такой подарок готов преподнести бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) - фанат «Динамо» Александр Шпрыгин.