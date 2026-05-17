На Дону турфирма заплатит 180 тыс. рублей за использование фото «Ласточкиного гнезда»

Арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Дон Туризмо» выплатить 180 тысяч рублей за фото дворца «Ласточкино гнездо». Информация об этом появилась в картотеке суда.Исковое заявление было подано в ноябре 2025 года крымскими правообладателями: индивидуальным предпринимателем Павлом Шугалеем и Судакской городской общественной организацией инвалидов войны, вооруженных сил, участников боевых действий. Они обратились в суд с требованием взыскать с ростовской турфирмы компенсацию за использование фотографии объекта «Мыс Ай-Тодор, Ласточкино гнездо» без получения соответствующего разрешения.Суд, рассмотрев доводы истцов, признал их требования обоснованными и полностью удовлетворил иск.