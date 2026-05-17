Массовые отключения света пройдут на новой рабочей неделе мая

АО «Донэнерго» предупреждает жителей Ростова-на-Дону о плановых отключениях электроэнергии. Отключения света пройдут в период с 18 по 22 мая 2026 года.Понедельник, 18 мая: с 9:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Катаева (дома 91-185, 68-146), ул. Черепахина (дома 72-94), 2-й переулок (дома 1-19, 2-16), ул. Варфоломеева (дома 51-103, 58-128), ул. Малюгиной (дома 63-83, 44-68), пер. Скрыпника (дома 1-11, 2-10), пер. Гвардейский (дома 27-37).С 9:00 до 17:00 отключения коснутся: ул. Богданова (дома 25-49), ул. 31-я Линия (дома 80-132, 81-129), ул. Подвойского (дома 15-23, 32-46), ул. Городовикова (дома 4-16), ул. Школьная (дома 18-28, 15-29), ул. Горсоветская (дома 70-88, 77-79), пер. Клавишный (дома 5-13, 20-26), ул. Селиванова (дома 35-49), ул. Ищенко (дома 2-8, 5-15), ул. Ивахненко (дома 2-10, 7-11), пер. Столярный (дома 1-11, 2-12), пр. Мира (дома 11-21), ул. Промышленная (дома 1-35, 24-42), ул. Инструментальная (дома 11-23), пер. Грибоедовский (дом 2), ул. Красноаксайская (дома 2-18), ул. 39-я Линия (дом 90/75), ул. Богданова (дома 80-84).Вторник, 19 мая: с 9:00 до 16:00 отключение запланировано по ул. Б. Садовой (дом 73).С 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители следующих улиц: ул. Орбитальная (дома 64/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3, 66/4), ул. Ленина (дома 142-176, 132, 150, 158, 162-168, 211-213), ул. Сурженская (дома 20-28, 27-37), ул. Дундича (дома 26-62, 23-67), ул. Конституционная (дома 66-84, 63-101), ул. 20 лет Октября (дома 72-114, 81-125), ул. Кемеровская (дома 70-114, 65-109), ул. Калужская (дома 82-96, 103-127), ул. Глинки (дома 98-120, 95-119), ул. Мурманская (дома 96-126, 91-117), ул. Камская (дома 92-118, 101-127), ул. Волжская (дома 110-138, 101-127), ул. Брестская (дома 2-36), ул. Карбышева (дома 30-42), ул. 1-я Грамши (дома 15-39, 30-60), ул. 2-я Грамши (дома 57-91, 54-72), ул. Гончарова (дома 26-38, 29-39), ул. Можайская (дома 35-47), ул. Содружества (дома 39/2, 39/3), ул. 339-й Стрелковой Дивизии (дома 1, 3, 3А, 5/60, 5/60Б), ул. Зорге (дома 60/1, 60/2, 60Б).Среда, 20 мая: с 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам: ул. Красноармейская (дом 1Б), пер. Доломановский (дома 53, 53а), пер. Гвардейский (дом 2/51). С 9:00 до 17:00 без электричества останутся: ул. Содружества (дома 39/2, 39/3), ул. 339-й Стрелковой Дивизии (дома 1, 3, 5/60), ул. Зорге (дома 60/1, 60/2, 60Б), ул. Комарова (дома 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30/А, 30/4), ул. Нижненольная (дома 7-15, 32-48), ул. Искусственная (дома 23-43, 18-24), ул. Мясникова (дома 58-92), ул. 7-я Линия (дома 37-65, 38-64), ул. 9-я Линия (дома 39-49, 38-66), ул. 1-я Пролетарская (дома 73-79, 72-76), ул. Орбитальная (дома 64/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3, 66/4), ул. Батуринская (дома 20-74, 51-99), ул. Коминтерна (дом 35), ул. Международная (дома 7-29, 12-28), ул. Кулагина (дома 28-34, 11-15), ул. Ревкомовская (дома 3-31, 2-28), ул. Киргизская (дома 38А, 38Б, 38В, 38Г), пер. Донецкий (дом 23Б), пер. Сальский (дом 28Б), ул. Кременчугская (дом 1). С 20 по 22 мая электроэнергия будет отключена с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. 35-я Линия (дома 21-81), ул. 37-я Линия (дома 12-76, 25-97), ул. 39-я Линия (дома 24-90), ул. Богданова (дома 58-74), ул. 2-я Пролетарская (дома 51-55, 44-54), ул. Сарьяна (дома 48-66, 55-73), ул. 26 Июня (дома 107-127), ул. Брянская (дома 1-13, 2-12), пер. Сочинский (дома 1-13, 2-12), пер. Туапсинский (дома 1-11, 35, 2-58).Четверг, 21 мая: с 9:00 до 17:00 отключения пройдут по ул. Комарова (дома 30/1, 30/2, 30/3), просп. Космонавтов (дома 21, 23, 23/А, 23/1, 25, 25/А), пер. Булановский (дома 1-31, 2-54, 20/41), пер. Деревянко (дома 1А, 1-9, 2-16, 16А, 28, 30А, 32, 40-46, 9А, 5А), пер. Марийский (дома 2-36, 3-23), ул. Перекопская (дома 29-49, 32-72), пер. Сапёрный Спуск (дома 32-36, 44/2, 48), ул. Лянде (дома 1-25, 2-22).Пятница, 22 мая: с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся ул. Амбулаторная (дома 95-115), ул. Деревянко (дома 44, 11-27, 18-28), ул. Демьяна Бедного (дома 26-32), ул. Подгорная (дома 1-39, 2-20), пер. Саперный Спуск (дома 31-51, 50-54).С 9:00 до 17:00 отключения коснутся баз отдыха «Часового завода», «Чайка», «Восход», «Вектор», ЗАО «Полет», а также домов по адресу: просп. Космонавтов (дома 25, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/2).Жителям указанных районов рекомендуется заранее позаботиться о полном заряде мобильных устройств и подготовить альтернативные источники освещения.