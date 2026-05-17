В Ростовской области автомобилистов предупредили о риске ДТП на дорогах из-за ливней

Сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду обрушились на Ростовскую область. Непогода стала причиной не только экстренных отключений электроэнергии и падения деревьев, но и значительно повысила риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.«Автодор» обратился к автомобилистам региона с настоятельной просьбой соблюдать максимальную осторожность на дорогах. Ухудшение погодных условий, низкая видимость и скользкое дорожное покрытие создают опасные ситуации, требующие повышенного внимания водителей.К сожалению, непогода уже привела к трагическим последствиям. Днем 16 мая на трассе в районе поселка Каменоломни произошло смертельное ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Приора», не справившись с управлением, на высокой скорости совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями – «Хендай Акцентом» и «Фольксвагеном Поло».В результате аварии водитель «Хендай Акцента» скончался до приезда медиков, а водитель «Лады Приоры» был госпитализирован.Сотрудники экстренных служб также напоминают жителям региона о необходимости избегать нахождения вблизи опор линий электропередачи, ветхих конструкций и деревьев во время сильной непогоды.