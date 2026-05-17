В Ростовской области объявлена третья за день 17 мая беспилотная опасность

Жители Ростовской области вечером 17 мая снова получили сообщение о введении режима "беспилотной опасности". Предупреждение от РСЧС поступило около десяти часов ночи. Населению рекомендовано укрыться в помещениях, избегать нахождения на открытых участках улиц и держаться подальше от окон.Это уже третье подобное оповещение за 17 мая, что свидетельствует о продолжающейся активности беспилотных летательных аппаратов в регионе.Напомним, что с самой ночи 17 мая системы ПВО Ростовской области отражают воздушные атаки. Минувшей ночью были сбиты БПЛА над городом Азовом и в трех районах: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском. В Азове в результате атаки было повреждено здание Донского государственного технического университета (ДГТУ).Днем 17 мая была отражена очередная атака дронов в городе Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. В Неклиновском районе повреждения получила крыша оздоровительного лагеря. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.Вечерние атаки 17 мая также были успешно пресечены: беспилотники сбиты в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах.