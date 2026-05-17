В небе над Ростовской областью и Азовским морем днем и ночью 17 мая отразили атаку БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов.Атаки были зафиксированы в период с 14:00 до 21:00 над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей, а также над Московским регионом и Краснодарским краем. Особо отмечается, что несколько беспилотников были обезврежены над акваторией Азовского моря.