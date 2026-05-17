В трех муниципалитетах Дона отразили атаку беспилотников днем 17 мая

Днем 17 мая Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО успешно отразили воздушную угрозу в трех муниципалитетах региона.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, дроны были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также на территории Аксайского и Мясниковского районов.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях наземной инфраструктуры не поступало. Глава региона уточнил, что сведения о возможных последствиях атаки продолжают уточняться.
Фото: DonDay
