В трех муниципалитетах Дона отразили атаку беспилотников днем 17 мая

Днем 17 мая Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО успешно отразили воздушную угрозу в трех муниципалитетах региона.Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, дроны были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также на территории Аксайского и Мясниковского районов.На данный момент информации о пострадавших или разрушениях наземной инфраструктуры не поступало. Глава региона уточнил, что сведения о возможных последствиях атаки продолжают уточняться.