ФК «Ростов» проиграл «Зениту» в последнем матче РПЛ на домашнем поле
На стадионе «Ростов Арена» завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Ростовом» и петербургским «Зенитом». Встреча, которая имела решающее значение для петербургской команды в борьбе за чемпионство, принесла минимальную победу гостям со счетом 1:0.

Игра последнего тура сезона оказалась чрезвычайно напряженной, ведь «Зенит» боролся за первое место в РПЛ с «Краснодаром». Любая осечка ставила под угрозу чемпионские амбиции петербуржцев, и только победа гарантировала им заветный трофей.

Судьбу матча решил единственный гол, забитый Александром Соболевым. Уже на 14-й минуте нападающий «Зенита» реализовал одиннадцатиметровый удар, выведя свою команду вперед.

Во втором тайме игра оставалась напряженной до последних минут. На 73-й минуте защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил красную карточку, оставив хозяев поля в меньшинстве. Несмотря на это, ростовчане боролись до конца, но сравнять счет так и не смогли.

Финальный свисток зафиксировал победу «Зенита» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, а «Локомотив» – третье.

«Ростов» по итогам сезона набрал 33 очка и расположился на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
Фото: Анна Мейер, ФК «Зенит»
