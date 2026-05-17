В жуткой аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и один пострадал

Трагическая авария произошла днем 17 мая на автодороге Шахты-Цимлянск. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще один получил травмы.По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106", двигаясь по трассе, не справился с управлением. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и совершил лобовое столкновение с мачтой освещения.Последствия удара оказались фатальными для водителя. Автомобиль превратился в груду покореженного металла. Как сообщили в ГАИ Ростовской области, 73-летний водитель скончался на месте происшествия.Его 54-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Пострадавшая женщина была незамедлительно госпитализирована для оказания медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.