В жуткой аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и один пострадал

Трагическая авария произошла днем 17 мая на автодороге Шахты-Цимлянск. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще один получил травмы.

По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106", двигаясь по трассе, не справился с управлением. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и совершил лобовое столкновение с мачтой освещения.

Последствия удара оказались фатальными для водителя. Автомобиль превратился в груду покореженного металла. Как сообщили в ГАИ Ростовской области, 73-летний водитель скончался на месте происшествия.

Его 54-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Пострадавшая женщина была незамедлительно госпитализирована для оказания медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
