Водитель легковушки получил травмы в жесткой аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону
Ночью 16 мая на Северном обходе Ростова-на-Дону произошло крупное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», двигаясь в направлении города, потерял управление.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с «УАЗ Патриот» под управлением 49-летнего водителя. В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: DonDay
