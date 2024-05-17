Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» пообещали подарить тонну самогона за победу над «Зенитом». Такой подарок готов сделать бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин. Матч между этими командами состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».- Если «Ростов» отберет очки у «Зенита», готов дать им тонну самогона. Только клубу, а не болельщикам. Пусть хорошо проведут время. Готов, - цитирует Шпрыгина портал «Бомбардир».Напомним, что 11 мая казанский «Рубин» одержал победу над донским клубом.Сейчас ФК «Ростов» занимает девятую строчку турнирной таблицы, а «Зенит» - вторую. Ближайший матч «желто-синие» проведут 19 мая в донской столице. Донская команда будет играть против «Балтики».