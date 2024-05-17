ФК «Ростов» пообещали подарить тонну самогона за победу над «Зенитом»
ФК «Ростов» пообещали подарить тонну самогона за победу над «Зенитом». Такой подарок готов сделать бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин. Матч между этими командами состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Если «Ростов» отберет очки у «Зенита», готов дать им тонну самогона. Только клубу, а не болельщикам. Пусть хорошо проведут время. Готов, - цитирует Шпрыгина портал «Бомбардир».
Напомним, что 11 мая казанский «Рубин» одержал победу над донским клубом.
Сейчас ФК «Ростов» занимает девятую строчку турнирной таблицы, а «Зенит» - вторую. Ближайший матч «желто-синие» проведут 19 мая в донской столице. Донская команда будет играть против «Балтики».