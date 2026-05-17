В Ростовской области на новой рабочей неделе мая прогнозируется повышенная активность аллергенов

Новая рабочая неделя в Ростовской области ознаменуется значительно возросшей активностью аллергенов, в первую очередь – пыльцы злаковых трав. Об этом сообщают специалисты «Яндекс. Погоды».Особую осторожность с 18 мая следует проявить любителям природы и людям, страдающим от поллиноза (аллергия на пыльцу растений). Так как прогнозируется высокая концентрация пыльцы распространенных видов злаков, таких как тимофеевка, овсяница луговая, райграс, лисохвост и костёр.В отличие от злаков, активность некоторых других аллергенов, таких как липа, сорняки и полынь, ожидается на значительно более низком уровне. Предполагается, что липа начнет цвести 21 мая, а сорняки и полынь проявят себя менее интенсивно ближе к концу недели, 24-25 мая.Для аллергиков приближающийся период может стать непростым испытанием. Типичные симптомы поллиноза включают покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.Врачи настоятельно рекомендуют аллергикам принять меры для минимизации неприятных проявлений:• Ограничить время пребывания на свежем воздухе, особенно в ветреную и сухую погоду.• Использовать медицинские маски при выходе на улицу для уменьшения вдыхания пыльцы.• Поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях и регулярно проводить влажную уборку.• Держать окна закрытыми, особенно в утренние и вечерние часы, когда концентрация пыльцы выше.• Скорректировать рацион питания, исключив продукты, которые могут усилить аллергические реакции, такие как орехи, шоколад и цитрусовые.• Обязательно проконсультироваться с врачом для назначения индивидуального лечения и подбора необходимых медикаментов.Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск обострения аллергических заболеваний и сделает период цветения более комфортным для жителей Ростовской области.