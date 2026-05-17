Волонтеры из Азова спасают щенков от смертельного вируса

- Вирус очень агрессивный, – комментируют ситуацию в приюте. – При первых признаках – отказе от еды, рвоте, диарее – необходимо немедленно обращаться к ветеринару. Без своевременной интенсивной терапии, включающей капельницы, антибиотики и витамины, щенок может погибнуть за 2-3 дня. История этого малыша – печальный пример безответственности: его просто бросили на улице, потому что хозяева не позаботились о стерилизации матери.

Фото: приют Феникс

Волонтеры приюта «Феникс» в городе Азове ведут настоящую борьбу за жизни уличных щенков. У питомцев обнаружили смертельную болезнь – парвовирусный энтерит, известный также как чумка.Эта опасная кишечная инфекция, особенно коварная для молодняка, стремительно истощает организм, приводя к катастрофической потере жидкости и высокой смертности, достигающей более 50%.Первый сигнал тревоги прозвучал в начале мая, когда неравнодушные горожане обнаружили в одном из дворов истощенного болезненного щенка. Обращение в ветеринарную клинику подтвердило худшие опасения – у малыша диагностировали парвовирусный энтерит.К счастью, первому спасенному щенку уже оказана необходимая помощь, и он проходит курс лечения. Однако ситуация не единична. Вскоре после этого с аналогичными симптомами в клинику были доставлены еще два щенка, найденных возле проходной завода АОМЗ.Волонтеры приюта «Феникс» обращаются ко всем неравнодушным с призывом о помощи.