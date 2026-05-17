Волонтеры из Азова спасают щенков от смертельного вируса
Волонтеры приюта «Феникс» в городе Азове ведут настоящую борьбу за жизни уличных щенков. У питомцев обнаружили смертельную болезнь – парвовирусный энтерит, известный также как чумка.
Эта опасная кишечная инфекция, особенно коварная для молодняка, стремительно истощает организм, приводя к катастрофической потере жидкости и высокой смертности, достигающей более 50%.
Первый сигнал тревоги прозвучал в начале мая, когда неравнодушные горожане обнаружили в одном из дворов истощенного болезненного щенка. Обращение в ветеринарную клинику подтвердило худшие опасения – у малыша диагностировали парвовирусный энтерит.
К счастью, первому спасенному щенку уже оказана необходимая помощь, и он проходит курс лечения. Однако ситуация не единична. Вскоре после этого с аналогичными симптомами в клинику были доставлены еще два щенка, найденных возле проходной завода АОМЗ.
Волонтеры приюта «Феникс» обращаются ко всем неравнодушным с призывом о помощи.