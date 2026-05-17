В Ростовской области из-за непогоды объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Гидрометцентр

В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовал Гидрометцентр.По данным синоптиков, до конца суток 18 мая на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления. Местами прогнозируются туман, дожди, ливни с грозами. Также сохранится высокая пожароопасность.Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра — до 18 метров в секунду.Специалисты рекомендуют жителям донского региона проявлять осторожность и избегать нахождения вблизи хлипких конструкций, деревьев и линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий. Желтый уровень опасности означает, что погодные явления могут представлять потенциальную угрозу.