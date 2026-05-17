В Ростовской области из-за непогоды объявили желтый уровень погодной опасности
В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовал Гидрометцентр.
По данным синоптиков, до конца суток 18 мая на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления. Местами прогнозируются туман, дожди, ливни с грозами. Также сохранится высокая пожароопасность.
Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра — до 18 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют жителям донского региона проявлять осторожность и избегать нахождения вблизи хлипких конструкций, деревьев и линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий. Желтый уровень опасности означает, что погодные явления могут представлять потенциальную угрозу.