«Дорожные ежи» установят на границе Ростовской области на пропускных пунктах

На пунктах пропуска вдоль границы Ростовской области установят мобильные автомобильные заграждения («дорожные ежи»). На площадке государственных закупок появился соответствующий тендер, объявленный ФГКУ «Росгранстрой» через свой ростовский филиал.Всего планируется разместить 180 портативных заграждений двух типов: 90 единиц модели «Лиана-600» и 90 мобильных «ежей» «Кактус-400». Эти устройства предназначены для принудительной остановки транспортных средств.Распределены заграждения будут по нескольким ключевым пропускным пунктам региона: в Куйбышево, Матвеевом Кургане, Донецке, Гуково, Новошахтинске и Весело-Вознесенке.На реализацию данного проекта из федерального бюджета планируется выделить 11,1 миллиона рублей. Поставщик должен будет предоставить товар в течение 20 дней с момента заключения договора.Заявки от потенциальных подрядчиков принимались до 15 мая, в настоящее время тендерная комиссия работает над рассмотрением предложений.