Легковушка провалилась под асфальт в Волгодонске

В Ростовской области легковушка провалилась под землю. Необычный инцидент произошел 17 мая в Волгодонске. Легковой автомобиль неожиданно провалился под землю возле дома № 7 на проспекте Строителей.Очевидцы, запечатлевшие произошедшее на фото и видео, показывают, что переднее правое колесо машины наполовину скрылось под разрушившимся дорожным покрытием. В непосредственной близости от провала видны щебень и песок.Предварительной причиной случившегося называют недавний ливень, который, предположительно, размыл грунт под недавно восстановленным дорожным полотном. Ранее на этом участке могли проводиться ремонтные работы. Водитель, заезжая во двор, не смог заметить скрытую опасность. Попытки самостоятельно выбраться из затруднительного положения лишь усугубили ситуацию, и автомобиль увяз глубже.В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. К счастью, сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.