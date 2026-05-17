Скандальную многоэтажку на Нариманова в Ростове облюбовали подростки

Фото: соцсети

Ситуация с безопасностью вокруг скандально известного многоквартирного дома № 72/3 по улице Нариманова в Ростове-на-Дону продолжает вызывать обеспокоенность. Недавно на крыше полуразрушенного здания были замечены подростки, которые, по сообщениям очевидцев, разбивают стекла.Об этом инциденте сообщила депутат Наталья Оськина в своих социальных сетях, процитировав одного из обеспокоенных ростовчан.-Подростки залезли на крышу расселённого полуразрушенного дома на Нариманова, 72/3, и бьют стёкла! Значит, жильцам за вещами (которые вряд ли остались) туда нельзя, а людям без определенного места жительства и детям - можно? Охраны никакой, зато заборчик поставили и двери заварили, - говорится в сообщении.Напомним, дом № 72/3 на Нариманова оказался в центре внимания в начале 2024 года, когда 27 января произошло частичное обрушение первого подъезда. Благодаря экстренной эвакуации жильцов, удалось избежать жертв. Однако многие жители были вынуждены покинуть свои квартиры, рассчитывая на скорое возвращение, которое оказалось невозможным.За два года, прошедшие с момента происшествия, здание, официально считающееся "заброшенным", стало привлекательным объектом не только для мародеров, но и для детей и подростков. Отсутствие надлежащей охраны и видимые меры по ограничению доступа (забор и заваренные двери) не останавливают желающих проникнуть внутрь.Ростовчане выражают серьезные опасения относительно возможного обрушения аварийного здания, которое может привести к трагическим последствиям, в том числе для несовершеннолетних, проникающих на его территорию.