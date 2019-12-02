Вратарь «Ростова» Бабурин стал лучшим игроком в матче с «Уралом»



Егора Бабурина выбрали лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал». Вратарь «жёлто-синих» впервые за сезон получил самый высокий средний балл в ходе голосования среди болельщиков. Игра с командой из Екатеринбурга состоялась 30 ноября на «Ростов Арене».



Встреча не задалась с самого начала — на поле из-за травм не вышла Данил Глебов, Бьорн Сигурдарссон и Роман Ерёменко. В течение игры хоть «Ростов» и владел преимуществом, но забить так и не смог. У Ивелина Попова был шанс реализовать штрафной, но он ударил выше перекладины. Во втором тайме у «Урала» был только один опасный момент, но Егор Бабурин выудил мяч из «девятки».



Матч закончился со счётом 0:0. Для «Ростова» он стал шестым в серии «без побед». На данный момент южане находятся на 5 строчке турнирной таблицы с 31 очком. Заключительная игра года состоится 8 декабря на выезде со «Спартаком».