Ростовчан предупредили о новых ограничениях в движении транспорта с 16 июня

Администрация Ростова-на-Дону анонсировала введение ряда ограничений движения на городских улицах с 16 июня. Изменения вызваны проведением запланированных строительных, монтажных и ремонтных работ.Основные нововведения• Переулок Семашко:На участке от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького с 16 июня по 20 декабря 2026 года будет введено кратковременное перекрытие движения. Ограничения продолжительностью до 4 часов вводятся для проведения погрузочно-разгрузочных работ у дома № 61. Кроме того, на этом же участке переулка по четной стороне дома № 61 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.• Улица Павлодарская:Полное закрытие движения ожидает улицу Павлодарскую. С 16 июня по 1 августа 2026 года будет недоступен участок от дома № 17 до створа дома № 25. Данные меры необходимы для проведения работ по благоустройству территории и ремонту дорожного покрытия.• Проспект Ворошиловский:Еще одно заметное ограничение затронет проспект Ворошиловский. С 17 июня по 1 сентября 2026 года будет ограничен проезд по участку проспекта от улицы Седова до площади Гагарина. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге.Городские власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям Ростова-на-Дону заранее планировать свои поездки, принимая во внимание вводимые ограничения, чтобы избежать возможных затруднений с передвижением.