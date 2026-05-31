Вратарь Даниил Одоевский завершил аренду в «Ростове» и вернулся в «Зенит»

Вратарь Даниил Одоевский завершил свою двухлетнюю аренду в ФК «Ростов» и возвращается в состав петербургского «Зенита». Информацию о возвращении голкипера официально подтвердили в пресс-службе донского клуба.Даниил Одоевский присоединился к «Ростову» 19 июля 2024 года. За время, проведенное в команде, он принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах. В этих играх вратарь пропустил 25 мячей, однако сумел трижды сохранить свои ворота «сухими», продемонстрировав умение держать оборону.Аренда Одоевского завершается в период, когда «Ростов» готовится к возможным значительным изменениям в составе. По окончании текущего сезона срок действия трудовых соглашений истечет у одиннадцати игроков команды.По масштабу потенциального ухода игроков, этот список может сформировать почти полноценный новый состав, что указывает на предстоящее активное трансферное окно для клуба.