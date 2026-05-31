Фото: Соцсети

Подросток получил травмы после столкновения с ограждением на электровелосипеде в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.ДТП произошло днем 31 мая в районе дома № 17 по улице Уланской в микрорайоне Суворовский. По предварительным данным, 17-летний юноша, управлявший электровелосипедом, не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.В результате столкновения водитель электровелосипеда получил травмы. Подросток был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.