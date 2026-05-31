Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подросток получил травмы после столкновения с ограждением на электровелосипеде в Ростове

Подросток получил травмы после столкновения с ограждением на электровелосипеде в Ростове

Подросток получил травмы после столкновения с ограждением на электровелосипеде в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

ДТП произошло днем 31 мая в районе дома № 17 по улице Уланской в микрорайоне Суворовский. По предварительным данным, 17-летний юноша, управлявший электровелосипедом, не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.

В результате столкновения водитель электровелосипеда получил травмы. Подросток был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика