Десять игроков покинули ХК «Ростов» в связи с окончанием контрактов

Хоккейный клуб «Ростов» объявил о завершении сотрудничества с десятью игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, причиной ухода стало окончание срока действия контрактов.

В числе покидающих команду: вратарь Егор Петкилев, защитники Сергей Макаров и Никита Воронин. Также ряды клуба покинут семь нападающих: Евгений Каменский, Гавриил Волосков, Данила Соколов, Семен Сорокин, Кирилл Кондырев, Мурат Галиев и Владислав Мягков.

Напомним, что ХК «Ростов» примет участие в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2026/27. В предстоящем сезоне в турнире будут участвовать 32 российских клуба. По сравнению с прошлым сезоном, из ВХЛ выбыло нижегородское «Торпедо-Горький», а новым участником лиги станет ХК «Калуга».
Фото: ХК Ростов
