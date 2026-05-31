В Ростовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области введен оранжевый уровень опасности. Гидрометцентр прогнозирует на территории региона сильные дожди, грозы с градом и шквалистый ветер.

Оранжевый уровень означает, что ожидаемые метеорологические явления являются опасными либо их сочетание представляет угрозу и может привести к ущербу.

По прогнозам синоптиков, до 9 утра 1 июня в Ростовской области пройдут дожди, ожидаются ливни с громом и градом. Сила ветра может достигать 25 метров в секунду. В ночные и утренние часы 1 июня местами возможно образование тумана.

Непогода, по предварительным данным, сохранится в регионе вплоть до 3 июня. Отдельные очаги грозы могут наблюдаться до утра 3 июня. К этому времени порывы ветра несколько ослабнут и составят до 18 метров в секунду.

Жителей области призывают к повышенной бдительности во время непогоды. Особую осторожность следует проявить на улице. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров для обеспечения безопасности дорожного движения.
