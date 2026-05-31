В Ростове городской автобус врезался в забор после столкновения с машиной

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 31 мая в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону. Как сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области, автобус, перевозивший пассажиров, потерял управление и врезался в забор.Инцидент произошел в районе дома № 73 по улице 40 лет Победы. По предварительным данным, водитель автобуса «НефАЗ», работающий на маршруте Александровка - Темерник, двигаясь в сторону улицы Вересаева, не справился с управлением. Транспортное средство, по всей видимости, занесло на высокой скорости. Автобус столкнулся с припаркованным «Даймлер Бенз». Продолжив движение, неуправляемый автобус врезался в металлический забор.К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших. В момент столкновения в салоне автобуса находились пять пассажиров.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют точные причины, приведшие к потере управления водителем.