Кассация не приняла жалобу экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении жалобы экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима. Информация об этом появилась в картотеке суда.Кушнарев, осужденный по обвинению в получении крупной взятки и незаконном хранении оружия, а также оштрафованный на 475 миллионов рублей, пытался подать жалобу. Речь идет об обжаловании приговора или иного судебного решения по существу дела. Согласно опубликованной информации, суд счел, что поданные защитой документы не соответствуют требованиям статьи 401.4 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующей содержание кассационных жалоб.Напомним, что дело Виталия Кушнарева получило широкий общественный резонанс. По версии следствия, в октябре 2024 года экс-министр вымогал 95 миллионов рублей у директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева. Коррупционная схема предусматривала получение взятки за беспрепятственное принятие и своевременную оплату работ по строительству автодорог в Ростовской области. Предприниматель Селезнев, столкнувшись с требованием, обратился с заявлением в УФСБ России по Ростовской области и далее действовал под контролем оперативников.Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2025 года в момент получения первой части обещанной суммы – 27 миллионов рублей. В ходе последующего обыска в его доме был обнаружен пистолет "Кольт" с патронами, хранившийся без должного разрешения.