Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель «Лады» в Таганроге оказался в больнице после жёсткого ДТП

Водитель «Лады» в Таганроге оказался в больнице после жёсткого ДТП

Водитель «Лады» в Таганроге опрокинулся после наезда на бордюр и столбы. В результате аварии травмы получил 42-летний водитель легковушки.

Инцидент случился днем 31 мая на улице Чехова, в районе дома №222. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением.

На полной скорости автомобиль занесло на дороге, в результате чего он вылетел на бордюр. Далее «Лада» повредила дорожные знаки и врезалась в бетонный столб. После столкновения автомобиль опрокинулся.

42-летний водитель получил травмы, в связи с чем был госпитализирован. Обстоятельства, предшествовавшие ДТП, устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика