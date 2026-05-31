Водитель «Лады» в Таганроге оказался в больнице после жёсткого ДТП

Водитель «Лады» в Таганроге опрокинулся после наезда на бордюр и столбы. В результате аварии травмы получил 42-летний водитель легковушки.Инцидент случился днем 31 мая на улице Чехова, в районе дома №222. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением.На полной скорости автомобиль занесло на дороге, в результате чего он вылетел на бордюр. Далее «Лада» повредила дорожные знаки и врезалась в бетонный столб. После столкновения автомобиль опрокинулся.42-летний водитель получил травмы, в связи с чем был госпитализирован. Обстоятельства, предшествовавшие ДТП, устанавливаются.