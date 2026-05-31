Авария и сломанный грузовик парализовали движение в Красносулинском районе днем 31 мая

Фото: "Яндекс.Карты"

Серьезные дорожные проблемы возникли днем 31 мая на М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области. Гигантская пробка, растянувшаяся на 17 километров, сковала движение в южном направлении. Причинами масштабного затора стали сразу два происшествия: авария и сломавшийся большегруз.По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка простирается от 977-го до 959-го километра трассы. Начало затора, по информации Госавтоинспекции Ростовской области, связано с поломкой большегрузного автомобиля на 977-м километре. Именно это событие спровоцировало одиннадцати километровый отрезок затрудненного движения. Детали второй аварии, которая внесла свой вклад в этот масштабный затор, на данный момент устанавливаются.Водителям, следующим в южном направлении, настоятельно рекомендуется заранее планировать свой маршрут и искать альтернативные пути объезда. Существуют два основных варианта:Схема объезда №1: Съезд с трассы М-4 «Дон» на 960-м километре в направлении города Зверево. Далее проезд через города Гуково и Красный Сулин до развязки на 984-м километре, где можно вновь выехать на трассу в южном направлении.Схема объезда №2: Альтернативный маршрут пролегает через город Новошахтинск. Следуя по нему, водители смогут добраться до развязки на 1000-м километре и затем вернуться на трассу М-4 «Дон» в сторону юга.Представители дорожных служб призывают автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать требования дорожных знаков и по возможности выбирать объездные пути, чтобы избежать длительного ожидания в заторе.