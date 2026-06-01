Жителей Ростовской области предупредили о временных перебоях в работе ТВ и радио

В начале июня в ряде населенных пунктов Ростовской области могут возникнуть кратковременные перебои в работе цифрового телевидения и радио. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупреждает о плановых технических работах, которые необходимы для обслуживания оборудования.

2 июня ограничения затронут следующие территории:

Село Куйбышево: ожидаются перебои в телевещании с 10:00 до 16:00.
Миллерово: в период с 10:00 до 17:00 возможны отключения телеканалов первого и второго мультиплексов.

4 июня технические работы продолжатся в других населенных пунктах:

Поселок Войково (Тарасовский район): трансляция может быть приостановлена с 11:00 до 17:00.
Село Покровское: ожидаются перебои в телевещании с 10:00 до 16:00.

В РТРС подчеркивают, что отключения носят временный характер. В указанные часы жители могут кратковременно потерять доступ к основным федеральным телеканалам.
