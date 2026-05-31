Между Таганрогом и Симферополем запустили новый железнодорожный рейс

С 29 мая 2024 года жители Ростовской области и туристы получили еще один удобный способ добраться до Крымского полуострова. На линию вышел комфортабельный поезд № 483/484 "Таврия", соединяющий Таганрог и Симферополь.

Новый состав, эксплуатируемый компанией "Гранд Сервис Экспресс", предлагает пассажирам выбор между купейными и плацкартными вагонами. Поезд будет курсировать в течение всего курортного сезона, облегчая жителям донского региона путешествия на полуостров.

Первый рейс отправился со станции Таганрог-Пассажирский 29 мая в 10:55. Поезд будет работать через день, обеспечивая регулярное сообщение. Важной остановкой на маршруте является Ростов-на-Дону, что делает поезд доступным для большего числа пассажиров.
Фото: «Гранд Сервис Экспресс»
