Грузовик загорелся на стройке в Ростове-на-Дону в Левенцовке
Грузовик загорелся на стройке в Ростове-на-Дону. Информацию и первые кадры с места происшествия распространил портал DonDay.
ЧП произошло днем 31 мая на одной из строительных площадок в микрорайоне Левенцовка, напротив дома № 114 по улице Еременко. По данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Ростовской области, горел грузовой автомобиль. Площадь возгорания составила ориентировочно один квадратный метр.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства. Пожарные расчеты в количестве двух единиц техники и девяти специалистов прибыли оперативно. Благодаря их действиям, удалось потушить пламя менее чем за десять минут, не допустив его распространения.