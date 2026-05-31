Грузовик загорелся на стройке в Ростове-на-Дону в Левенцовке

Грузовик загорелся на стройке в Ростове-на-Дону. Информацию и первые кадры с места происшествия распространил портал DonDay.ЧП произошло днем 31 мая на одной из строительных площадок в микрорайоне Левенцовка, напротив дома № 114 по улице Еременко. По данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Ростовской области, горел грузовой автомобиль. Площадь возгорания составила ориентировочно один квадратный метр.На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства. Пожарные расчеты в количестве двух единиц техники и девяти специалистов прибыли оперативно. Благодаря их действиям, удалось потушить пламя менее чем за десять минут, не допустив его распространения.