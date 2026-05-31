Ядовитого жука томката обнаружили жители Ростовской области на Цимлянском пляже

Любителей пляжного отдыха в Цимлянске просят быть предельно осторожными: на одном из городских пляжей был обнаружен опасный жук томкат. Насекомое, чьи скромные размеры — до одного сантиметра — могут ввести в заблуждение, представляет серьезную угрозу для здоровья из-за выделяемого им токсина.Фотограф Сергей Гибков, оказавшийся свидетелем необычной находки, поделился информацией об этом инциденте. Жуки томкаты, внешне схожие с крупными муравьями, часто обитают вблизи водоемов. Они являются хищниками и играют важную роль в поддержании экологического баланса, питаясь другими насекомыми, в том числе вредителями сельского хозяйства.Однако, несмотря на их пользу для природы, жуки томкаты несут в себе опасность для человека. Эти насекомые не кусают и не жалят. Вся угроза кроется в токсине педерин, который жук выделяет при любом механическом контакте с кожей, например, если случайно на него наступить или прижать.Попадание педерина на кожу может спровоцировать сильное раздражение: зуд, жжение, покраснение. В более серьезных случаях возможны ожоги и образование болезненных волдырей. У некоторых людей контакт с ядовитым веществом может вызвать общую интоксикацию организма, проявляющуюся в виде лихорадки, а также тошноты, рвоты и болей в суставах.Специалисты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют: в случае контакта с жуком томкатом необходимо незамедлительно промыть пораженный участок кожи обильным количеством воды с мылом или обработать спиртосодержащим средством. При появлении ожогов, волдырей или любых других настораживающих симптомов следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.