ФК «Ростов» дома сыграл вничью с «Уралом»

Донские футболисты разошлись миром с гостями из Екатеринбурга – 0:0.



Последний матч года на «Ростов Арене», увы, не порадовал немногочисленных болельщиков. Всего 11,3 тысячи человек – антирекорд для этого сезона. Сам матч тоже не сложился – «Ростов» владел большим преимуществом, однако забить так и не смог.



Некоторым оправданием бледной игры можно считать кадровые проблемы – Роман Ерёменко, Данил Глебов и Бьорн Сигурдарссон травмированы, Матиас Норманн только недавно вернулся и ещё не набрал форму. В середине первого тайма поле из-за повреждения покинул ещё и основной защитник Дмитрий Чистяков. Но даже в таких непростых условиях ростовчане смотрелись сильнее. Не везло только в завершающей стадии атак. Сначала Ивелин Попов классным навесом нашёл на дальней штанге Бактиёра Зайнутдинова, но казахстанский игрок в борьбе с защитником точно пробить не сумел. Далее «жёлто-синие» заработали опасный штрафной, который взялся исполнять Попов – чуть-чуть выше перекладины.



Во второй половине игры дончане основательно прижали соперника к воротам. У «Урала» за весь матч был всего один опасный момент. В том эпизоде Эрик Бикфалви опасно пробил со штрафного в «девятку», где мяч выудил вытянувшийся Егор Бабурин. В концовке «Ростов» создал с дюжину моментов и не смог реализовать ни один. В итоге подопечные Валерия Карпина добиваются лишь ничейного результата – 0:0.



Серия без побед составляет уже шесть матчей. В следующем туре состоится заключительная игра года – 8 декабря «Ростов» сыграет на выезде со «Спартаком».



А пока у южан - 31 очко и пятая строчка таблицы.