Канализационный коллапс: в Азвое обрушение коллектора привело к затоплению подвалов

Подвалы частных домовладений на улицах Рахманинова и Нахимова в Азове оказались затоплены канализационными стоками в ночь на 29 мая. Инцидент прокомментировала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих социальных сетях. По ее словам, причиной произошедшего стало обрушение участка крупного канализационного коллектора на улице Отрадной.По словам очевидцев, зловонные потоки поднялись глубокой ночью 29 мая, буквально затопив подвальные помещения. Министр ЖКХ пояснила, что обрушение свода железобетонного трубопровода большого диаметра привело к существенному снижению его пропускной способности. Это, в свою очередь, вызвало образование подпора на всей системе канализации, что и стало причиной выхода стоков на поверхность.К ликвидации последствий аварии немедленно приступили четыре специализированные аварийные бригады, оснащенные необходимой техникой. В настоящее время ведутся работы по переподключению жителей на резервную линию, чтобы минимизировать дальнейшие неудобства.