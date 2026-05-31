На заросли травы под два метра в высоту пожаловались жители Левенцовки в Ростове

Острая проблема нескошенной травы вновь стала поводом для жалоб жителей микрорайона Левенцовка. По сообщениям местного населения, в пятом микрорайоне сложилась критическая ситуация: высота травы достигает двух метров, создавая неудобства и потенциальную опасность. Фотографии, подтверждающие масштабы зарослей, поступили в редакцию портала DonDay.После предыдущих публикаций DonDay ситуацией заинтересовались в городской администрации. Было заявлено об увеличении штата рабочих, занимающихся покосом на муниципальных территориях, с целью ускорить данный процесс. Также администрация Советского района проводит работу с застройщиком, которому принадлежит аренда части территории пятого микрорайона (в границах улиц Ткачева, Жданова, Еременко, проспекта Солженицына), чтобы добиться проведения покоса и на этих участках.Однако, несмотря на предпринятые шаги, жители многоэтажек на улицах Еременко и Жданова продолжают сталкиваться с повсеместными зарослями. Возле домов № 114 и № 114/1с1 по улице Еременко ситуация не изменилась, высокая трава мешает нормальному передвижению по тротуарам.- Мы часто гуляем там с собакой. Пройти просто невозможно, – рассказывает местный житель. – А если у пса или у меня аллергия начнётся? Или питомец подхватит клеща, что нам делать? Кроме того, там часто гуляют мамочки с колясками. А если ребенок что-то случайно подхватит?.Интересно, что чуть дальше, на проспекте Солженицына, находится школа, возле которой трава была покошена. Однако и там не все идеально: покос проведен не везде. На имеющихся фотографиях видно, что вдоль тротуаров по улице Жданова, несмотря на то, что трава между дорожками стрижена, у обочин она продолжает активно расти.