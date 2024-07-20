ФК «Ростов» взял вратаря Даниила Одоевского в аренду у «Зенита»

Фото: соцсцети "Зенит"

ФК «Ростов» пополнился новым вратарем – Даниилом Одоевским. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.Даниил Одоевский будет играть за ростовскую команду до окончания сезона-2024/2025. В предыдущем сезоне воспитанник «Зенита» уже выступал за другой клуб на правах аренды — ФК «Волгарь».Отметим, что это уже третий арендованный футболист в составе команды в этом сезоне. Прежде к ним присоединились Хидайет Ханич, который ранее играл за болгарский «Ботев», и Рустам Ятимов, представлявший таджикистанский клуб «Истиклол».