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ФК «Ростов» взял вратаря Даниила Одоевского в аренду у «Зенита»

ФК «Ростов» взял вратаря Даниила Одоевского в аренду у «Зенита»
ФК «Ростов» пополнился новым вратарем – Даниилом Одоевским. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

Даниил Одоевский будет играть за ростовскую команду до окончания сезона-2024/2025. В предыдущем сезоне воспитанник «Зенита» уже выступал за другой клуб на правах аренды — ФК «Волгарь».

Отметим, что это уже третий арендованный футболист в составе команды в этом сезоне. Прежде к ним присоединились Хидайет Ханич, который ранее играл за болгарский «Ботев», и Рустам Ятимов, представлявший таджикистанский клуб «Истиклол».
Фото: соцсцети "Зенит"
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