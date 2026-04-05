В Ростовской области началась пора клещей: как не стать жертвой опасных паразитов

С наступлением весны в Ростовской области активизировались иксодовые клещи – переносчики опасных инфекций. Жители области, как и других 18 регионов России, уже начали обращаться за медицинской помощью после укусов этих паразитов. Только с начала 2026 года более 100 человек получили укусы клещей. В Батайске, к примеру, помощь врачей понадобилась уже четверым детям и двум взрослым.Ростовская область – неблагополучный регион по таким заболеваниям, как Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), боррелиоз (болезнь Лайма), лихорадка Ку и туляремия. Все они передаются через укусы клещей.Клещи обычно прячутся в траве или на ветках кустарников. Как только человек или животное проходят мимо, они цепляются и ищут открытый участок кожи. Чаще всего они выбирают шею, голову, подмышки и пах. Укус клеща безболезненный, потому что в его слюне есть обезболивающее вещество. Именно поэтому можно не заметить, как он присосался. Вместе со слюной клещ может передать возбудителей опасных болезней.1. Правильная одежда: Отправляясь на природу (в лес, парк), надевайте одежду, которая максимально закрывает тело. Брюки лучше заправить в обувь, рубашку с длинными рукавами выбрать с манжетами, а воротник застегнуть. Светлая однотонная одежда поможет заметить клеща быстрее. Не забудьте головной убор или капюшон.2. Репелленты: Используйте специальные спреи и аэрозоли (репелленты) для обработки одежды. Они отпугивают клещей.3. Осматривайте себя: Каждые 15-20 минут останавливайтесь и тщательно осматривайте себя и своих спутников. Ищите клещей, заползающих на одежду.4. Будьте осторожны на привалах: Садясь или ложась на траву, помните, что клещ может забраться на вас незамеченным, особенно на верхнюю одежду или голову.Врачи советуют: чем быстрее вы удалите клеща, тем меньше риск заражения. Однако 100% гарантии нет, даже если клещ удален быстро. Важно помнить, что переносчиками болезней могут быть не только взрослые клещи, но и их личинки (нимфы).Иногда человек вообще не чувствует укуса, но симптомы заболевания все равно могут появиться позже. Поэтому, даже если вы не помните, чтобы клещ вас кусал, но чувствуете недомогание, обратитесь к врачу.Обычно место укуса слегка зудит, краснеет и отекает, но эти симптомы проходят через 1-2 дня. Если же появляется сыпь, это может быть признаком аллергической реакции или боррелиоза, и в этом случае нужно незамедлительно обратиться к доктору.