Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов получил травму в начале матча против донской команды

Бывший хавбек футбольного клуба «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов получил травму в начале встречи с донской командой. Инцидент произошел в ходе первого тайма матча «желто-синих» с ЦСКА 8 ноября.На седьмой минуте защитник «Ростова» Денис Терентьев ударил Зайнутдинова в голову коленом. Хавбек московской команды не смог продолжить игру и был вынесен с поля на носилках. Ему на замену вышел Виктор Васин.Стоит отметить, что встреча «Ростова» и ЦСКА началась в 16:30. К концу первой половины матча донская команда проигрывает со счетом 1:0.