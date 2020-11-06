Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов получил травму в начале матча против донской команды

Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов получил травму в начале матча против донской команды
Бывший хавбек футбольного клуба «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов получил травму в начале встречи с донской командой. Инцидент произошел в ходе первого тайма матча «желто-синих» с ЦСКА 8 ноября.

На седьмой минуте защитник «Ростова» Денис Терентьев ударил Зайнутдинова в голову коленом. Хавбек московской команды не смог продолжить игру и был вынесен с поля на носилках. Ему на замену вышел Виктор Васин.

Стоит отметить, что встреча «Ростова» и ЦСКА началась в 16:30. К концу первой половины матча донская команда проигрывает со счетом 1:0.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.