Крупный пожар в Волгодонске: очевидцы публикуют кадры в соцсетях

Жители Волгодонска сообщают о крупном пожаре. По словам очевидцев, днем 5 апреля огонь вспыхнул на территории или рядом с пунктом приема лома металлов, расположенного недалеко от троллейбусного депо.

Очевидцы события активно делятся видеозаписями и фотографиями в социальных сетях. На кадрах - громадный столб дыма, видимый с различных точек города.

В настоящее время информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется. Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.
Фото: соцсети
