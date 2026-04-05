Крупный пожар в Волгодонске: очевидцы публикуют кадры в соцсетях

Жители Волгодонска сообщают о крупном пожаре. По словам очевидцев, днем 5 апреля огонь вспыхнул на территории или рядом с пунктом приема лома металлов, расположенного недалеко от троллейбусного депо.Очевидцы события активно делятся видеозаписями и фотографиями в социальных сетях. На кадрах - громадный столб дыма, видимый с различных точек города.В настоящее время информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется. Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.