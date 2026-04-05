Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на первой неделе апреля пройдут масштабные плановые отключения света

В Ростове на первой неделе апреля запланированы масштабные плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании Донэнерго, которая проводит ремонтные работы на электросетях.

Электроснабжение будет временно приостановлено как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Жителей просят заранее подготовиться к отключениям: отключить важные электроприборы, а также позаботиться об альтернативных источниках света и зарядке для мобильных устройств.

6 апреля с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители Северного района — по улицам Вавилова, Королева, Смелой, Неклиновской, Ольгинской, Обливской, Полоцкой, а также в СНТ «Железнодорожник» и «Восход». В этот же день с 9:00 до 16:00 отключения коснутся центральной части города — улиц Малюгиной, Филимоновской, Варфоломеева и нескольких переулков.

7 апреля с 14:00 до 16:00 в центре Ростова также ожидаются кратковременные отключения по ряду адресов, а с 9:00 до 17:00 без света останутся жители Западного района, включая улицы Еременко и Малиновского.
Фото: Donday
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика