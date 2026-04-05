В Волгодонске в пожаре полностью сгорели два большегрузных автомобиля

В Волгодонске произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели два большегрузных автомобиля. Информацию об этом происшествии распространил руководитель города Дмитрий Вельможко через свои аккаунты в социальных сетях.

Инцидент случился в дневное время 5 апреля по адресу: улица 2-я Заводская, 25. Возгорание началось с мусора на площадке металлоприемного предприятия. Из-за присутствия горючих материалов, таких как пластик, шины и деревянные конструкции, пламя стремительно охватило территорию 700 квадратных метров.

Крупное задымление было заметно на значительном расстоянии от города, а в воздухе распространился характерный запах гари.

Пожарные бригады успешно справились с ликвидацией последствий возгорания к 18:20.

Для тушения огня были привлечены 26 сотрудников пожарно-спасательных служб, задействовано 9 единиц специальной техники. Дополнительно были задействованы три автоцистерны с водой от МУП «Водоканал» и МКУ "ДСиГХ". В ликвидации последствий также приняли участие специалисты поисково-спасательной службы Управления по делам ГОЧС города.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Огонь уничтожил два грузовика, находившиеся на территории предприятия.
Фото: Соцсети
