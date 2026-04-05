ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в апреле в Ростовской области

С наступлением апреля 2026 года жители Ростовской области продемонстрировали оригинальность в выборе имен для своих новорожденных. Согласно данным, опубликованным региональным ЗАГСом 5 апреля, среди необычных имен выделяются Муниса для девочек и Акоб для мальчиков.Имя Муниса имеет многогранное происхождение и значение. В арабской культуре оно означает «спутница» или «близкая подруга», в тюркской – «другая половина», символизируя единение. Персидские корни придают имени значение «умная» или «образованная», а восточные – «очищение, реконструкция, преобразование». Среди других редких женских имен, выбранных в этом месяце, значатся Глория, Азиза, Наида и Меланья.В то же время традиционные имена остаются востребованными. С начала года самыми популярными именами для новорожденных девочек стали София (139), Мария (130), Ева (130), Анна (121) и Варвара (117).Среди мальчиков редким, но привлекающим внимание именем стало Акоб. Это имя семитского происхождения, которое имеет ряд толкований. Оно может означать «тот, кто держится за пяту», «заменяет», «сменщик», а также связано с частями тела, такими как «пята» или «каблук». Его также связывают с «подражателем» или «заместителем» (по аналогии с библейским именем Иаков), а также с «кабильным» или «способным» (от слова «авек»). Помимо Акоба, среди редких мужских имен в апреле отмечены Алекс, Байхан, Азим и Абдуррауф.Самыми популярными именами для мальчиков с начала года остаются Михаил (190), Александр (183), Артем (140), Иван (118) и Тимофей (121).