В Волгодонске произошел крупный пожар на мусорной площадке

В Волгодонске произошел крупный пожар на мусорной площадке

В Волгодонске зафиксировано возгорание на открытой территории, где складирован мусор. ЧП произошло днем 5 апреля.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар произошел по адресу: ул. 2-я Заводская, 25. Огонь охватил площадь 700 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных к 16:58 пожар был локализован. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пять единиц пожарной техники и 20 сотрудников МЧС, проводятся работы по полной ликвидации возгорания.

Причины пожара устанавливаются.
Фото: соцсети
