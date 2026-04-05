В Волгодонске произошел крупный пожар на мусорной площадке
В Волгодонске зафиксировано возгорание на открытой территории, где складирован мусор. ЧП произошло днем 5 апреля.
По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар произошел по адресу: ул. 2-я Заводская, 25. Огонь охватил площадь 700 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных к 16:58 пожар был локализован. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пять единиц пожарной техники и 20 сотрудников МЧС, проводятся работы по полной ликвидации возгорания.
Причины пожара устанавливаются.