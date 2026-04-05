Дмитрий Дибров готов простить бывшую жену Полину и принять ее обратно

Фото: соцсети

Известный телеведущий из Ростова Дмитрий Дибров сделал неожиданное заявление. В студии программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой 66-летний шоумен признался, что готов забыть все обиды и измены экс-супруги, если Полина решит вернуться к нему.- Если она вернется, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать ее этим! Я готов все простить, конечно. И это ради будущей жизни. Ей уже спасибо за эти прекрасные 16 лет в браке, — заявил Дибров.Он добавил, что если Полина выскажет желание вернуться, он «сразу примет ее назад» и «никогда не напомнит ей тот страшный 2025 год». При этом телеведущий отметил, что сделает «кое-какие выводы» для их будущей совместной жизни.Дибров также прокомментировал новый роман экс-супруги, высказав мнение, что Полина тщательно выбирала своего нового партнера.- Полина перебирала разные кандидатуры, перед тем как окончательно принять решение уйти от меня. В итоге остановилась на Товстике…— отметил он.Шоумен предположил, что их брак базировался на взаимном пользовании: он пользовался молодостью и красотой Полины, а она, по его намеку, — чем-то другим.