Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Самарском

В Ростовской области под колеса автомобиля попал 12-летний юный велосипедист. По информации Госавтоинспекции региона, происшествие случилось в районе дома № 55 на улице Веселой в Самарском.Предварительные данные говорят о том, что 53-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по улице, по неустановленным причинам не справился с управлением. По всей видимости, водитель не заметил пересекавшего проезжую часть подростка, что привело к своевременному торможению.Мальчик, которому всего 12 лет, следовал на своем велосипеде через нерегулируемый пешеходный переход. Он двигался справа налево, по ходу движения автомобиля. Столкновение оказалось неизбежным.В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы. Он был незамедлительно доставлен в ближайшее медицинское учреждение.