Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Самарском

В Ростовской области под колеса автомобиля попал 12-летний юный велосипедист. По информации Госавтоинспекции региона, происшествие случилось в районе дома № 55 на улице Веселой в Самарском.

Предварительные данные говорят о том, что 53-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по улице, по неустановленным причинам не справился с управлением. По всей видимости, водитель не заметил пересекавшего проезжую часть подростка, что привело к своевременному торможению.

Мальчик, которому всего 12 лет, следовал на своем велосипеде через нерегулируемый пешеходный переход. Он двигался справа налево, по ходу движения автомобиля. Столкновение оказалось неизбежным.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы. Он был незамедлительно доставлен в ближайшее медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика