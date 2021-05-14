«Судья подумал, что я бросил в него бутылку»: тренер ФК «Ростов» получил красную карточку

Тренер ФК «Ростов» получил красную карточку после споров с арбитром Алексеем Матюниным. Валерий Карпин ушел с поля в конце второго тайма встречи с «Краснодаром». Матч состоялся на «Ростов Арене» 16 мая.Сначала наставник «желто-синих» спорил с судьей из-за квалификации момента, когда защитник Деннис Хаджикадунич получил травму после столкновения с краснодарским игроком. В ответ арбитр показал тренеру «Ростова» желтую карточку. Однако стоило игре возобновиться, как произошел еще один спорный эпизод у ворот «Краснодара». Судья решил не назначать пенальти, и раздосадованный тренер донской команды бросил на газон бутылку воды. И получил уже красную карточку.Болельщики и сам Валерий Карпин были шокированы таким решением. При этом тренер «желто-синих» не торопился покидать поле. Для этого судье пришлось снова останавливать игру.Последние минуты второго тайма ростовчане играли без наставника. Встреча завершилась счетом 3:1 в пользу краснодарской команды. После матча Валерий Карпин объяснил, в чем было дело.- Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то, - рассказал он. - Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.На следующей игре Валерий Карпин не сможет присутствовать.