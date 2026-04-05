В конце апреля жителей Ростовской области ожидает четырехдневная рабочая неделя

В конце апреля ростовчан и жителей всей Ростовской области ожидает приятный подарок – четырехдневная рабочая неделя. Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля, с 27-го по 30-е число, будет сокращенной. Причем четверг, 30 апреля, станет предпраздничным днем с укороченным рабочим графиком.

Сразу после этого, с 1 по 3 мая, россиян, включая дончан, ждут продолжительные майские выходные, посвященные Празднику Весны и Труда. Рабочая неделя возобновится в понедельник, 4 мая.

Однако на этом праздничные дни не закончатся. В честь Дня Победы жителей Ростовской области снова ожидают выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Так как 11 мая выпадает на понедельник, следующая за ним рабочая неделя также будет сокращенной: с 12 по 15 мая.

Таким образом, апрель и начало мая порадуют ростовчан несколькими периодами удлиненного отдыха, давая возможность провести время с семьей и близкими.
Фото: Нейросеть
