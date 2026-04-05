ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале Кубка России со счетом 25:30 (13:15)

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» завоевал серебряные медали на Кубке России сезона-2025/26, уступив в финальном матче московскому ЦСКА. Решающая встреча, прошедшая 5 апреля в столице, завершилась со счетом 25:30 в пользу армейцев.На пути к финалу обе команды демонстрировали уверенную игру. В полуфинальных баталиях «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Звездой» со счетом 37:25, в то время как ЦСКА прошел «Астраханочку» с результатом 33:27.Несмотря на то, что в рамках текущего сезона Суперлиги ростовчанки дважды переигрывали ЦСКА, набрав максимальное количество очков, в финальном противостоянии этот успех повторить не удалось. Ожидания болельщиков, подогретые яркой предматчевой атмосферой, в итоге не оправдались.С самого начала поединка ЦСКА имел небольшое преимущество, но «Ростов-Дон» быстро смог выровнять игру, и счет долгое время оставался ничейным, команды обменивались точными бросками. К середине первого тайма ростовчанкам удалось выйти вперед, однако перед самым перерывом москвички совершили рывок, установив превосходство в три мяча. Тайм-аут, взятый «Ростов-Доном», помог несколько сократить отставание к концу первой половины.Во втором тайме подопечные «Ростов-Дона» вновь смогли сократить разрыв, и игра приобрела напряженный характер. Ростовчанкам даже удалось выйти вперед, и на какое-то время появилась реальная уверенность в победе. Однако, начиная с 50-й минуты, серия допущенных ошибок привела к тому, что инициатива вновь перешла к ЦСКА. Несмотря на отчаянные попытки переломить ход встречи, финальная сирена зафиксировала поражение «Ростов-Дона» с итоговым счетом 25:30.