Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Ростовской области

Фото: соцсети

Днем 4 апреля в поселке Бастрогорском Тацинского района произошел крупный ландшафтный пожар. Огонь вспыхнул на улице Санаторной, 14 и быстро распространился по сухой траве.Очевидцы, ставшие свидетелями происшествия, активно делились кадрами с места событий в социальных сетях. По их сообщениям, густой столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров, что вызывало серьезное беспокойство у местных жителей.К моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже охватило территорию площадью около 500 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям семи специалистов, использовавших три единицы техники, возгорание удалось полностью ликвидировать. Пожарным потребовалось около полутора часов, чтобы справиться с огнем.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.